Segundo a delegada de saúde da ARSLVT, os hóspedes do ‘hostel’ com casos positivos de covid-19 foram separados, de acordo com os resultados.

“Os positivos vão ficar na Mesquita até terem testes de cura positivos, e isso pode demorar mais do que os 14 dias. Entre o 10.º e o 14.º dia vão fazer testes e, de acordo com os testes, serão depois avaliados. Se tiverem positivos, mantêm-se na Mesquita. Se tiveram negativos, saem para a comunidade", explicou Maria Helena Almeida.

Em relação aos 36 hóspedes que tiverem contacto com os casos de infeção, “vão ser vigiados durante 14 dias e, se estiverem assintomáticos, irão para a comunidade a partir do 15.º dia”, adiantou a delegada de saúde da ARSLVT.

O ‘hostel’ será agora alvo de uma descontaminação, segundo fonte dos bombeiros.

Questionado pela Lusa, o presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, Abdool Vakil, confirmou que a Mesquita de Lisboa acolheu 16 pessoas, adiantando que aquele espaço ficou assim com “lotação esgotada”.

Além da operação realizada na sexta-feira, a ARSLVT está hoje a testar famílias requerentes de asilo que vivem em apartamentos em Lisboa, num trabalho conjunto com o CPR, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a polícia e os bombeiros.

“Os resultados sairão segunda-feira, nunca antes de segunda-feira”, referiu Maria Helena Almeida, referindo aos testes realizados hoje às famílias requerentes de asilo.

Em 22 de abril, o CPR admitiu que o aumento dos pedidos de asilo em Portugal provocou a sobrelotação dos seus centros, tendo de recorrer a alojamento externo.

O aumento de pedidos passou de 442 em 2014 para 1.716 em 2019, o que provocou “a sobrelotação dos centros do CPR, levando à necessidade de recorrer a alojamento externo (‘hostels’, apartamentos e quartos arrendados), também cada vez mais densificado e que nem sempre garante as condições desejáveis”, lê-se num comunicado do conselho.

Neste âmbito, o CPR está a estudar respostas de habitação, em conjunto com a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que não passem pelo alojamento em ‘hostels’, devido à pandemia da covid-19.