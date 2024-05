A agência de notícias TASR informou que Fico foi baleado em frente a um edifício na cidade de Handlova, a cerca de 150 km a nordeste da capital, no centro da Eslováquia, onde foi realizada uma reunião do governo.

O vice-presidente do Parlamento confirmou o incidente. Lubos Blaha falava numa sessão do Parlamento, cujo funcionamento está suspenso até ordem em contrário.

Entretanto foi publicado um comunicado na página oficial de Facebook do primeiro-ministro, que está está "em risco de vida". "Encontra-se atualmente em estado de risco de vida. Neste momento, está a ser transportado de helicóptero para Banská Bystrica, porque demoraria muito tempo a chegar a Bratislava, dada a necessidade de uma intervenção aguda. As próximas horas serão decisivas", pode ler-se.

Segundo a BBC, foram ouvidos entre três e quatro tiros. Fonte do partido de Fico confirmou ao The Guardian que o primeiro-ministro foi atingido no abdómen e que se encontra a ser operado, mas que chegou consciente ao hospital. Anteriormente, o Politico, que citava um meio local, frisava que o primeiro-ministro teria sido atingido na cabeça e no peito.

O governante foi levado para o hospital e o suposto agressor foi detido pela polícia. Nas redes sociais já foram partilhadas fotografias do homem.