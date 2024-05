Membros das Forças de Segurança exibem cartazes com palavras de ordem durante uma manifestação do Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia com o objetivo de exigir um "tratamento igualitário na atribuição de um suplemento de missão condigno para todos os membros das forças de segurança", em frente ao Ministério da Administração Interna, em Lisboa, 15 de maio de 2024. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

© 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.