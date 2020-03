A recolha de sangue passa a efetuar-se no Edifício do Centro de Simulação Biomédica - Edifício Azul, localizado no Bloco de Celas, informa o CHUC, em comunicado enviado à agência Lusa.

"Para este efeito, foram reunidas, no novo local, todas as condições de segurança para os dadores de sangue, incluindo um espaço dedicado para estacionamento de veículo pessoal", refere a nota.

O CHUC solicita ainda a todos os dadores de sangue que se mobilizem "neste momento difícil" e que continuem a contribuir com as suas imprescindíveis dádivas, no sentido de poderem ajudar, em qualquer momento, esta unidade hospitalar e, assim, contribuírem para ajudar a salvar vidas".