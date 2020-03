Em comunicado, o CHULC, que agrupa os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e a Maternidade Alfredo da Costa, refere que estas e outras medidas constam do Plano de Contingência feito de acordo com recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e destinam-se a “acautelar a segurança, promover a continuidade da atividade da instituição e contribuir para as práticas de prevenção e controlo da infeção”.

Assim, as visitas aos doentes internados são limitadas a apenas uma pessoa por dia e num período único entre as 12:30 e as 19:30.

Fora deste regime está o Hospital de Dona Estefânia e as unidades onde, pelas suas características, já não eram permitidas visitas.

Na Urgência Geral Polivalente, a funcionar no Hospital de S. José, os períodos de visita são restritos também a uma pessoa, entre as 10:30 e as 11:30.