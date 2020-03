A Câmara do Peso da Régua disse que está a trabalhar em estreita parceria com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, bem como com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro, “disponibilizando recursos, por forma a acompanhar, de muito perto, as exigências” da população local.

O serviço de Proteção Civil Municipal está também a definir no espaço público, junto às farmácias da cidade, zonas de espera para os utentes, com espaçamento de segurança.

Nesse sentido, o município apela para que sejam cumpridas as distâncias de segurança definidas.

A autarquia do distrito de Vila Real tem reforçado diariamente as medidas preventivas contra a pandemia.

O pagamento de parquímetros na cidade foi suspenso, por tempo indeterminado, depois de uma proposta apresentada pela câmara à empresa exploradora dos lugares de estacionamento pago, a Datarede S.A.

A medida pretende possibilitar o estacionamento gratuito, em qualquer período do dia, o mais perto possível da residência das pessoas, bem como facilitar o acesso a locais fundamentais, como as farmácias ou lojas de bens de primeira necessidade.

O município decidiu manter em funcionamento o mercado municipal apenas com as vendedoras diárias e lojas interiores e com condicionamento no número de utilizadores.

Implementou ainda a iniciativa “Juntos em Casa… Brinca e Aprende”, que consistiu na criação de uma página na rede social Facebook na qual são propostas atividades didáticas e lúdicas para as crianças fazerem em casa.

Em Portugal, a DGS elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.