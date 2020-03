A administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga informou que foi hoje montado, em frente ao Serviço de Urgência do Hospital de Aveiro, um hospital de campanha e que decidiu cancelar todas as cirurgias programadas.

"A decisão, do Conselho de Administração do CHBV de instalar este equipamento, prende-se com a necessidade de continuar o trabalho de contenção de propagação do vírus, criando, assim, circuitos completamente independentes, quer para doentes suspeitos de infeção [pelo novo coronavírus] , quer para os demais doentes, reforçando, desta forma, a segurança de todos", explica uma nota informativa daquela entidade. O conselho de administração do CHBV decidiu também cancelar "toda a atividade cirúrgica programada e adicional, agendada para o Hospital de Aveiro, a partir das 14:00 de hoje, e cancelar toda a atividade programada e adicional de ambulatório agendada para a Unidade de Cirurgia de Ambulatório de Águeda". As medidas são justificadas pela necessidade de "dar o máximo de resposta possível às pessoas que recorram ao CHBV com suspeitas de Covid-19, continuando a prestar os devidos cuidados aos doentes internados e aos que, por outros motivos, procuram o Serviço de Urgência". O hospital de campanha em causa foi cedido pela delegação da Cruz Vermelha de Águeda. O Centro Hospitalar do Baixo Vouga abrange os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, não havendo para este último qualquer alteração anunciada. Continuar a ler O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 1.308 casos suspeitos, 172 aguardam resultado laboratorial. Há ainda 5.674 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. O boletim de hoje indica que há 11 cadeias de transmissão ativas, quase o dobro das registadas na quinta-feira. Dos 112 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, 107 estão internados. A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (53), seguida da Grande Lisboa, que duplicou o número de casos para 46 (eram 23), e das regiões Centro e do Algarve, ambas com seis casos confirmados da doença. Há um caso confirmado no estrangeiro, segundo o boletim epidemiológico diário. A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na quarta-feira. Em todo o mundo já foram infetadas mais de 131.000 pessoas e morreram mais de 4.900. Em Portugal, o Governo decretou na quinta-feira o estado de alerta, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália.