Uso de máscara, medição da temperatura corporal e higiene das mãos são requisitos obrigatórios em qualquer ida ao Hospital de Santo André (HSA), em Leiria, Hospital Distrital de Pombal (HDP) e Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO), unidades que integram o CHL, anunciou hoje aquela unidade hospitalar.

A monitorização da temperatura corporal será realizada pelos vigilantes que, em caso de febre, impedirão a entrada dos acompanhantes e cuidadores, e encaminharão os utentes para o atendimento covid-19 no Serviço de Urgência Geral, refere a mesma nota.

O uso de máscara será obrigatório por todos e a higienização das mãos será obrigatória na entrada e saída das unidades do CHL, e sempre que seja necessário, nomeadamente à entrada e saída dos quartos de internamento, antes e após o contacto com o doente, após o contacto com superfícies fora do seu ambiente (situação que não é recomendável), à entrada e saída dos gabinetes de consulta, salas de tratamento ou exames.

A realização de visitas e permanência de acompanhantes e cuidadores continuará a ser proibida nas Áreas Dedicadas covid-19, privilegiando-se o contacto telefónico e/ou por videoconferência.

Nos serviços de internamento continuam suspensas as visitas, sendo apenas possível a presença de um acompanhante/cuidador, sem possibilidade de troca, entre as 18:00 e as 20:00, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, nos serviços da torre poente, e nas quartas-feiras, sextas-feiras e domingos nos serviços da torre nascente.

No Serviço de Ginecologia/Obstetrícia continuam suspensas as visitas em casos de partos vaginais e alta precoce previsível, e nos restantes internamentos o acompanhante/cuidador poderá permanecer uma hora no horário das 18:00 às 20:00, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

No serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica, será permitida a entrada de um acompanhante na sala de partos e após este por um período de 15 minutos.

No caso de cesariana, a visita terá lugar após o parto na sala 7 do Bloco de Partos. As atividades de preparação para o parto e a visita guiada pré-natal continuam suspensas.

Nos serviços que não permitem habitualmente a presença do acompanhante/cuidador, a visita poderá ser feita apenas num período único, nos seguintes moldes: no Serviço de Medicina Intensiva, na Unidade de Cuidados Agudos Polivalente, na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos do HSA e na Unidade de Internamento Curta Duração do HABLO e do HDP, entre as 19:00 e as 19:30, às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos.

No Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, as visitas decorrerão das 18:30 às 19:00 às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

Nos serviços de urgência, assim como na Consulta Externa, continua suspensa a presença de acompanhantes, excetuando os doentes vulneráveis que poderão ter um acompanhante.

No Serviço de Pediatria será permitida a presença de um acompanhante 24 horas, mas este deverá realizar previamente o teste SARS-CoV-2 e permanecer durante todo o período de internamento no CHL.

Na Consulta Externa, apenas será permitida a entrada dos utentes com 30 minutos de antecedência.

No Hospital de Dia (incluindo sala de espera) continua suspensa a presença de acompanhante/cuidador e na Cirurgia de Ambulatório será permitido um acompanhante/cuidados, nos casos em que situação clínica assim o exija.

Os serviços de atendimento estarão equipadas com barreiras físicas de proteção e sinalética, que indicará circuitos e distâncias de segurança a adotar, e manter-se-ão suspensas as cerimónias religiosas das capelas do CHL, sendo o apoio espiritual aos doentes internados realizado por telefone ou videoconferência, remata o comunicado.

Portugal contabiliza 1.190 mortos associados à covid-19 em 28.583 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais seis mortos (+0,5%) e mais 264 casos de infeção (+0,9%).