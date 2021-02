Numa nota de imprensa, a unidade hospitalar do distrito de Setúbal refere que regista hoje “um total de 167 doentes positivos por infeção por SARS-COV-2, dos quais 135 estão internados em enfermaria, 18 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 14 em Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD)”.

Na sexta-feira, o hospital dava conta de 172 doentes infetados com o novo coronavírus, dos quais 138 estavam internados em enfermaria, 17 doentes em UCI e 17 em UHD.

Na mesma nota, o Hospital Garcia de Orta adianta que “a demanda do Serviço de Urgência Geral, na vertente da área respiratória, baixou”.

À população, a unidade hospitalar pede que, em caso de sinais e sintomas compatíveis com doença respiratória, contacte primeiro a Linha SNS 24 (através do número 808242424) e as Áreas Dedicadas para Doentes Respiratórios.

No Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal, as áreas da Trafaria e do Seixal funcionam até às 20:00.

Já em situação de doença aguda, aconselha a população a contactar, em primeiro lugar, o “médico de família/centro de saúde, reservando as situações mais complexas, graves e urgentes para serem assistidas” no Hospital Garcia de Orta.

Neste hospital está, desde segunda-feira, uma equipa médica francesa, no âmbito da ajuda internacional oferecida a Portugal para aliviar a pressão hospitalar no combate à covid-19.

A equipa médica francesa, que durante 15 dias vai trabalhar nesta unidade, é constituída por três enfermeiras e uma médica do serviço de saúde dos bombeiros franceses.