Estes seniores, que se autointitulam de jovens, há muito que integram o programa "Vivências Seniores" desenvolvido pela Junta de Freguesia de Matosinhos - Leça da Palmeira, no distrito do Porto, que lhes dá a oportunidade de praticar ioga, artes decorativas, ginástica ou teatro, oportunidade essa que, graças à transmissão das aulas via Facebook, continua possível num tempo em que é exigido às pessoas ficarem em casa para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os tempos são de isolamento obrigatório, mas sem infringir as regras, nem se colocar em risco, Ana Josefina, de 76 anos, continua ativa, a ir às aulas e a sair do sofá, mas sem sair de casa, melhor dizendo, da sala.

A viver sozinha, há 15 dias que Ana Josefina não sai de casa porque tem vários problemas de saúde e quer evitar uma infeção, por isso, mantém-se "infelizmente em clausura", mas a fazer ginástica ou pintura, sobretudo esta última porque é das atividades que mais gosta.

Com um computador à frente, no qual aprendeu a trabalhar aos 68 anos, Ana Josefina segue, diariamente às 11:00 pelo Facebook da junta, a transmissão em direto das aulas e transforma a sua sala de estar numa de aula.

"Há interrupções e algumas falhas de vez em quando, mas temos de ser compreensivos porque as pessoas a assistir são muitas", disse à agência Lusa.