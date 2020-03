O chefe do Governo cabo-verdiano fez o anúncio, na cidade da Praia, após reunião do Gabinete de Crise, que preside, indicando que serão ainda reforçadas as medidas e que não haverá embarque e desembarque de passageiros na ilha.

O primeiro caso de coronavírus foi confirmando em Cabo Verde na quinta-feira à noite e trata-se de um cidadão de nacionalidade inglesa, de 62 anos, que se encontra internado no Centro de Saúde da Boavista com um quadro clínico estável.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 3.405 mortos em 41.035 casos.