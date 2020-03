“Para além do combate que estamos a ter com o novo coronavírus, temos efetivamente toda a questão comportamental e a atitude dos cidadãos naquilo que diz respeito à não adoção das medidas recomendadas e das orientações fornecidas ao longo dos últimos dias para a sua contenção”, lamentou.

O Governo Regional dos Açores, enquanto acionista do Grupo SATA, determinou hoje a concentração da atividade operacional da Azores Airlines - que opera de e para fora da região - no aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, bem com a suspensão do contrato de ligações aéreas de "todas as ilhas dos Açores" para a Terceira "e desta para todas as outras ilhas" da região.

Segundo Tiago Lopes, na sequência deste anúncio, alguns operadores turísticos manifestaram intenção de “começarem a operar ligações marítimas, para colmatar a suspensão das ligações por via aérea”, mas a Autoridade de Saúde Regional já entrou em contacto com as capitanias dos portos da ilha Terceira para “recomendar a interdição das ligações por via marítima, excetuando as que dizem respeito à circulação de bens e mercadorias”.

Questionado sobre a existência de clínicas privadas nos Açores a contactarem idosos para fazerem testes de despiste de Covid-19, o responsável da Autoridade de Saúde Regional criticou o que considerou ser um “surto de oportunismo” e disse que esses casos serão penalizados.

“Estas situações estão a ser acompanhadas pela Direção Regional da Saúde e posso avançar que essas situações, a acontecer, irão ter igual medida de resposta, na medida até eventualmente da suspensão da sua atividade, se estiverem a prevaricar”, frisou.

Nos Açores, existem atualmente um caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus, 10 casos suspeitos à espera de análise e 411 pessoas em vigilância.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas com o vírus da pandemia Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, tendo-se registado hoje a primeira morte no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Detetado na China, em dezembro, o coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 75 mil recuperaram da doença.