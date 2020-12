A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) disponibilizou no seu portal na Internet uma área com informações atualizadas sobre as vacinas contra a covid-19, anunciou hoje o organismo.

Segundo o Infarmed, esta área específica surge na sequência da aprovação pela Agência Europeia do Medicamento e pela Comissão Europeia da vacina Comirnaty, desenvolvida pelos laboratórios BioNTech e Pfizer. Além de um espaço com "perguntas frequentes", o Infarmed disponibiliza neste espaço informação sobre a vacina e o seu processo de aprovação, o resumo das características do medicamento e uma listagem com ligações úteis a várias entidades nacionais e internacionais. Na segunda-feira, a Comissão Europeia autorizou a colocação no mercado da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, horas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado o seu parecer científico favorável. Além da Comirnaty, a Comissão Europeia já tem uma carteira com seis outras potenciais vacinas, desenvolvidas pela AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac e Moderna.