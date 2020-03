Segundo o IPG, foi adiado, para data a anunciar oportunamente, o Concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que estava agendado para o dia 25, no âmbito do Programa “Música e Ciência”.

O Politécnico da Guarda também cancelou o Fórum Carreiras, que estava programado para os dias 18 e 19, para o edifício dos Serviços Centrais, e adianta que “vão ser equacionadas novas datas para a sua realização”.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o IPG explica que as alterações ocorrem no âmbito das recomendações da Direção-Geral de Saúde relativamente ao surto do Covid-19 e da definição do Plano de Contingência daquela instituição de ensino superior, que possui três escolas na Guarda (Superior de Saúde, Superior de Educação, Comunicação e Desporto e de Tecnologia e Gestão) e uma em Seia (Escola Superior de Turismo e Hotelaria).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

Portugal registava na quarta-feira 59 casos de infeção pelo novo coronavírus. A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infetou mais de 124 mil pessoas e provocou mais de 4.500 mortos.