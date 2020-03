Reunido esta noite, por videoconferência, o conselho geral do instituto considerou que a atual situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, que determinou a restrição de circulação de pessoas na instituição, “inviabiliza, manifestamente, o cumprimento dos requisitos de apresentação da declaração de candidatura”, lê-se na deliberação aprovada por unanimidade.

O Regulamento da Eleição do Presidente do IPS estabelece como requisitos de apresentação da declaração de candidatura que a mesma seja subscrita por, “pelo menos, 16 docentes (dos quais pelo menos 50% terão de ser professores de carreira), 16 estudantes e oito não docentes”.

O regulamento determina ainda que entre os subscritores conste, "pelo menos, um [elemento] de cada uma das escolas do instituto ou das suas unidades regularmente instaladas”, condição que o presidente do conselho geral, Francisco Madelino, entendeu não poder ser cumprida dado as aulas no instituto estarem suspensas desde o passado dia 12.

O calendário eleitoral previa que, após o término da apresentação de candidaturas, na segunda-feira, a admissibilidade das listas candidatas fosse aferida durante o mês de abril e a votação fosse realizada no dia 18 de maio.