Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 3.920.945 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do ministério.

Em relação ao dia anterior, o número de novas infeções cresceu (mais 2.300 casos), mas também foram realizados mais testes de diagnóstico, num total de 364.800 (mais 14.000 em comparação com os valores divulgados na quarta-feira).

O país somou 360 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 118.357 o número total de mortes atribuídas a covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, de acordo com a mesma fonte.

Existem 472.196 casos de covid-19 que estão atualmente ativos em Itália, sendo que a grande maioria destes doentes estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença ou estão assintomáticos.

A pressão sobre os hospitais italianos verificou novamente um decréscimo nas últimas 24 horas, com menos 745 pessoas hospitalizadas, num total de 25.115 doentes internados.

Destes pacientes, 3.021 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 55 em comparação ao dia anterior.

A campanha de vacinação em Itália prossegue e 16.414.981 doses já foram administradas em todo o país.

Um total de 4.829.220 pessoas já foram inoculadas com as duas tomas necessárias das vacinas que estavam, até ao momento, disponíveis no país.

Dois dias depois da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) se ter pronunciado de forma positiva sobre o fármaco unidose desenvolvido pelo grupo Johnson & Johnson, a Itália iniciou hoje a administração das 184.000 doses da vacina da Janssen que estavam retidas a aguardar a recomendação do regulador europeu.

Na terça-feira, a EMA confirmou que a avaliação de risco-benefício da vacina da Janssen “continua a ser positiva”, após analisar um pequeno número de casos de uma ocorrência muito rara de formação de coágulos sanguíneos e plaquetas baixas, que pode ocorrer entre uma e três semanas após a injeção.

É com este cenário e indicadores que a Itália se prepara para iniciar na próxima segunda-feira, 26 de abril, uma reabertura parcial de alguns setores de atividade, como a restauração e a cultura, que têm estado encerrados.

Por exemplo, os cinemas, teatros ou salas de espetáculos, encerrados desde outubro passado, têm autorização para retomar a atividade, mas com uma capacidade reduzida.

Já os restaurantes e os bares também têm autorização para abrir portas, mas só os estabelecimentos que tenham espaços ao ar livre, como esplanadas, e só durante o período noturno (até às 22:00 hora local, 21:00 hora de Lisboa).