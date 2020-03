A Itália é o segundo país, depois dos Estados Unidos, a registar mais de 100 mil infetados confirmados pelo novo coronavírus.

O aumento de casos de infeção de domingo para hoje, 1.648, representa menos de metade do aumento dos dias anteriores, tendo passado de 8,3% de novos casos em média nos últimos quatro dias para 4% nas últimas 24 horas, segundo as autoridades.

O número de novos casos é por outro lado quatro vezes mais baixo que há 15 dias.

Desde que foi detetado o primeiro caso em Itália, a 20 de fevereiro, 101.739 pessoa foram infetadas pelo vírus que provoca a covid-19.

Desse total, 11.591 morreram, 14.620 já recuperaram da doença e 75.528 permanecem infetadas.

A maioria dos infetados, 58%, recupera isolada em casa, apresentando sintomas ligeiros ou mesmo ausência de sintomas, e cerca de 4.000 estão internadas em unidades de cuidados intensivos.

Outro sinal positivo, apontam, é o aumento do número de pessoas consideradas curadas em todo o país, 1.590 de domingo para hoje, número que nunca foi tão alto num só balanço diário.

“Podemos esperar atingir o pico em sete ou 10 dias e, depois, razoavelmente, uma descida do contágio”, estimou o vice-ministro da Saúde, Pierpaolo Sileri.

As autoridades destacam também que, pela primeira vez desde o início da pandemia em Itália, o número de novos casos na Lombardia (norte), a região mais atingida do país, baixou de 25.392 no domingo para 25.006 hoje.

“Na Lombardia observamos uma diminuição do número de casos, mas sobretudo pressão nas urgências e na atividade das ambulâncias. Nestes últimos quatro dias mudou muita coisa. É o sinal de que o enorme esforço que estamos afazer está a funcionar”, disse por seu lado Giulio Gallera, o ministro da Saúde da região lombarda.

O continente europeu, com mais de 396 mil infetados e perto de 25 mil mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus, com Itália, Espanha e França como países mais afetados.