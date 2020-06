Estes dados representam uma subida em comparação com os valores de terça-feira, dia em que o país registou 34 óbitos diários e 210 novos contágios.

No total, e desde o início da crise da doença da covid-19 no país em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 34.448 vítimas mortais.

Com a identificação dos 329 novos contágios em relação a terça-feira, Itália totaliza, até à data, 237.828 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus.

As autoridades italianas admitem que este número de novas infeções representa um aumento em relação aos valores dos últimos três dias, realçando, no entanto, que estão a ser realizados mais testes de rastreio (77.701) do que é habitual.

Em relação aos casos de infeção ativos neste momento no país, a Proteção Civil italiana destacou que já são menos de 24 mil.

São atualmente 23.925, com uma diminuição de 644 doentes em comparação a terça-feira.