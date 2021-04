Os contágios voltaram a subir no país, com quase mais 3.000 do que os 10.404 contabilizados na terça-feira.

Com esses números, desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, já foram infetadas 3.994.894 pessoas no país.

A pressão hospitalar melhora aos poucos, já que dos 442.771 atualmente positivos, 19.860 estão hospitalizados, menos 452 do que no dia anterior, dos quais 2.711 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 37).

Em relação à campanha de vacinação, a Itália já aplicou 18.617.429 vacinas (mais 363.655 do que na terça-feira) e 5.475.401 pessoas já estão imunizadas com a dose completa (mais 1.285).

Entretanto, o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, superou hoje uma moção de censura, graças ao apoio de todos os partidos do governo, apesar do partido de extrema direita, a Liga, ter pedido a abertura de uma comissão de investigação sobre a gestão da pandemia.

Na segunda-feira, o país começou um processo de reabertura gradual nas 14 regiões com baixo risco de contágios classificadas como “zonas amarelas”, incluindo Lácio e Lombardia, cujas capitais são Roma e Milão, respetivamente.

Nessas áreas, as aulas presenciais foram retomadas para alunos até ao ensino secundário, bares e restaurantes podem servir nas esplanadas até às 22:00 locais (21:00 em Lisboa), hora em que começa o recolher obrigatório, sendo que museus, cinemas e teatros também reabriram com capacidade limitada.