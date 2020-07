Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 59.594 óbitos e 1.402.041 casos, o Reino Unido, com 43.730 mortes (312.654 casos), a Itália, com 34.767 mortes (240.578 casos) e a França com 29.843 mortos (201.208 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.534 casos (três novos entre terça e quarta-feira), incluindo 4.634 mortes (zero novas) e 78.479 curas.

A Europa totalizava às 11:00 TMG de hoje 197.257 mortes e 2.685.179 casos, os Estados Unidos e o Canadá 136.060 mortes (2.740.682 casos), a América Latina e Caraíbas 116.459 mortes (2.587.730 casos), a Ásia 35.023 mortes (1.322.495 casos), o Médio Oriente 16.278 mortes (759.198 casos), África 10.102 mortes (404.945 casos) e a Oceânia 133 mortes (9.328 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados reunidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, morreram 1.576 pessoas das 42.141 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.