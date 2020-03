Sem saírem de casa, os visitantes do Jardim Zoológico podem "descobrir o maravilhoso mundo animal", desde assistir ao nascimento de uma tartaruga, almoçar com os ursos ou mergulhar com os hipopótamos, atividades que podem ser realizadas à distância de um clique na internet, através de www.zoo.pt.

A partir de quinta-feira e até 18 de abril, os visitantes virtuais vão usufruir de propostas semanais de conteúdos e atividades ou do "ATL virtual", informou o gabinete de comunicação deste parque zoológico e botânico em Lisboa.

"Na sequência da evolução da pandemia de covid-19, o Jardim Zoológico encerra os portões de Sete Rios. No entanto, apesar de fechado aos visitantes, a vida na morada mais selvagem de Lisboa não para e as novidades serão atualizadas através do canal YouTube, site e 'blog' oficial do parque", lê-se no comunicado.

Todas as terças-feiras, o Jardim Zoológico vai disponibilizar, no canal YouTube, "vídeos que prometem levar os exploradores em viagem pelos diferentes continentes para conhecer as mais fascinantes curiosidades sobre animais e plantas".

No 'blog' oficial do parque, todos os exploradores da natureza vão poder alimentar a curiosidade sobre as últimas notícias do mundo animal, informou o gabinete de comunicação, acrescentado que no 'site' do parque continuarão a ser disponibilizadas as mais frescas novidades sobre a "Arca de Noé Lisboeta", assim como será reforçada a agenda de atividades 'online'.

"Encontro com o Biólogo" é uma das principais atividades disponíveis, oferecendo um programa gratuito para toda a família, com duração de cerca de 40 minutos, através do qual serão abordadas diferentes temáticas relacionadas com a conservação da biodiversidade.