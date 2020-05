Numa entrevista publicada hoje no jornal francês “Le Journal du Dimanche”, Borrell explica que existe uma estratégia europeia para a China desde março de 2019 e a abordagem europeia tornou-se “mais realista”.

Essa abordagem, sublinha, parte da observação de que “a China é um parceiro estratégico com o qual a UE possui objetivos parcialmente convergentes” e com a qual “deve encontrar um equilíbrio de interesses”.

É também “um concorrente económico com ambição de domínio tecnológico” e “um rival sistemático que busca promover um modelo alternativo de governação”.

Por fim, diz Borrell, a relação entre os dois blocos “requer reciprocidade”.

Questionado sobre as alegações do Presidente dos EUA, Donald Trump, que afirma ter evidências de que a disseminação do coronavírus pode ter sido provocado por um laboratório em Wuhan, o funcionário diplomático europeu é mais do que cético.