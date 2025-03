Numa concentração silenciosa, os manifestantes empunhavam cartazes com as inscrições “Estados Unidos. Um Governo sem dois dedos de Tesla” ou “Go to Siberia! Have fun!” (“Vai para a Sibéria! Diverte-te!”).

O protesto, que começou a ganhar forma pelas 15h00, ocorre um dia depois de terem sido realizadas mais de 50 manifestações nos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, segundo registos do portal da Internet Tesla Takedown.

As manifestações fazem parte de uma reação crescente na América do Norte e na Europa ao papel do bilionário Musk no governo de Trump, e a sua iniciativa de cortar gastos públicos através do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).

O chefe das companhias Tesla e SpaceX e da rede social X começou a desmantelar diversas agências governamentais, as quais acusa de fraude e gestão dispendiosa.

Os críticos de Trump e Musk esperam desencorajar as compras de veículos elétricos da Tesla, o fabricante automóvel mais valioso do mundo.

Os grupos liberais organizam há semanas protestos anti-Tesla na esperança de galvanizar a oposição ao DOGE e dinamizar os democratas ainda desmoralizados pela vitória de Trump nas presidenciais em novembro.

Alguns proprietários relataram que os seus veículos Tesla foram vandalizados com suásticas pintadas com spray, semanas depois de Elon Musk ter feito uma saudação nazi.

O valor das ações da Tesla caiu quase um terço desde que Trump tomou posse, embora esteja mais alto do que há um ano.

De acordo com as estimativas da revista Forbes, o património líquido de Musk caiu 8,8 mil milhões de dólares (cerca de 8,12 mil milhões de euros, ao câmbio atual) na quinta-feira para 342,8 mil milhões de dólares (cerca de 316,43 mil milhões de euros, ao câmbio atual).

A fortuna de Musk já caiu 121,2 mil milhões de dólares (cerca de 111,8 mil milhões de euros, ao câmbio atual) desde 17 de dezembro de 2024, quando atingiu um recorde 464 mil milhões de dólares (cerca de 428,3 mil milhões de euros, ao câmbio atual). Na altura, as ações da Tesla fecharam num máximo histórico de 480 dólares (cerca de 443 euros, ao câmbio atual) por ação.