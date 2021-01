Quatro dos 41 utentes do Lar Maria Luísa, da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, infetados com o vírus SARS-CoV-2 morreram nos últimos três dias, disse hoje à Lusa o provedor.

"Hoje morreu o quarto utente. No domingo morrem dois e no sábado registámos a primeira morte por covid-19, sendo que, do total de mortes, duas ocorreram na instituição e outras duas no hospital. Todos os utentes tinham mais de 80 anos", especificou Rui Cruz. O responsável adiantou que, "dos 37 utentes infetados, um encontra-se hospitalizado, encontrando-se todos estáveis". O lar Maria Luísa tem cerca de 70 utentes e 48 funcionários, dos quais nove infetados com o vírus SARS-CoV-2. "Hoje voltámos a testar todos os utentes e funcionários da instituição", referiu Rui Cruz. Os idosos que "não estão infetados estão isolados em alas existentes na instituição". O primeiro surto que atingiu a instituição teve início no dia 12. Na altura, à Lusa, o provedor explicou que "um utente sofreu uma queda e foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, tendo sido testado no hospital e confirmada a infeção pelo vírus SARS-Cov-2, que provoca a covid-19″. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.