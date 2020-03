O Liceu Francês em Lisboa vai suspender as aulas até 24 de março, depois de ter sido identificado um caso positivo de infeção de um aluno com o novo coronavírus, anunciou a diretora do estabelecimento.

Numa mensagem enviada aos pais dos alunos a que a agência Lusa teve acesso, a diretora da escola, Isabelle Negrel, afirma que se trata de uma decisão da embaixada de França como "medida de precaução", apelando aos pais para que recolham os seus filhos "sem precipitação e sem urgência". "O aluno que deu resultado positivo não frequentou a escola desde o início do ano", escreve Isabelle Negrel na mensagem. Caso os pais não possam ir entretanto buscar os filhos, estes podem ficar na escola. Os alunos mais novos só poderão sair da escola com os pais, mas os mais velhos estão autorizados a sair depois do almoço, caso tenham meios para se deslocar. Em Portugal, o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que causa a doença Covid-19 subiu hoje para 41, mais dois do que os contabilizados na segunda-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS). A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos. Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram. Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus