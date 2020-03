Fonte da transportadora sublinhou que, enquanto a companhia é responsável pelo transporte de passageiros, as questões de saúde pública são “da competência do Governo Regional e da Direção-Geral da Saúde".

A empresa tinha já indicado que o Governo Regional decidiu exigir um atestado de saúde, remetendo mais informações para o executivo.

A TAP será, neste período de pandemia, a única companhia a fazer ligações regulares para o exterior da região.

No âmbito do estado de emergência declarado no país e das medidas de prevenção e combate da epidemia provocada pela infeção covid-19, o Governo Regional impôs medidas restritivas no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, como a quarentena para todos os passageiros ali desembarcados por um período de 14 dias, de forma a dissuadir viagens para a região.

Segundo o executivo regional, as ligações aéreas entre a Madeira e o continente estão focadas sobretudo nas necessidades de assistência à saúde e no transporte de carga.

Portugal tem 33 mortes associadas ao vírus que provoca a covid-19, revelou hoje a Direção-Geral da Saúde.

O país encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.