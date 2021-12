As medidas foram divulgadas após a reunião do Conselho do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, no Funchal.

Em comunicado, o executivo refere que vai manter a situação de contingência na Madeira, bem como as medidas de contenção da pandemia provocada pela covid-19, até às 23:59 do dia 15 de janeiro de 2022.

A situação de contingência está em vigor no arquipélago desde 20 de novembro, quando executivo madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, decretou novas restrições face à covid-19, entre as quais a obrigatoriedade de apresentação conjunta de teste antigénio negativo e certificado de vacinação para aceder à maioria dos recintos públicos e privados.

O Conselho do Governo Regional decidiu, por outro lado, reduzir para cinco dias o isolamento de infetados assintomáticos com o vírus da covid-19 e de quem contactou com casos positivos, acabando mesmo com a quarentena de contactos vacinados com a terceira dose.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional da Saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 250.000 habitantes, regista 2.337 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, com 36 doentes hospitalizados, num total de 18.326 confirmados desde o início da pandemia.

A região sinaliza também 132 óbitos associados à doença.

O número de novos casos diários na região autónoma tem vindo a aumentar progressivamente no decurso do mês de dezembro, sendo que o mais elevado – 371 – foi registado na terça-feira.