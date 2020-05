“A Madeira vive a pior das páginas da autonomia. Estamos perante uma séria ameaça de um centralismo desmesurado e em crescendo, como há muito não se via”, afirmou Pedro Calado no encerramento do debate parlamentar que decorreu hoje na Assembleia Legislativa desta região.

O debate foi proposto pelas bancadas do PSD e do CDS-PP, que governam a região em coligação, e teve como tema “Sobre a ausência das medidas de apoio do Governo da República à Região Autónoma da Madeira, face à pandemia covid-19”.

“Precisamos da solidariedade do Estado agora”, sublinhou Pedro Calado, repetindo, tal como na sua intervenção inicial no debate, haver um “alheamento claramente intencional – que só pode ser entendido na esfera da estratégia política” - por parte do Governo da República.

“Este silêncio em relação à Madeira só tem uma explicação: é que temos um Governo da República que mantém a sua estratégia de prejudicar o Governo Regional, os madeirenses e porto-santenses”, declarou.

Segundo o social-democrata, o arquipélago não quer nem mais nem menos do que os outros, mas quer a solidariedade do Estado português, tal como este teve da Europa.