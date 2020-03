"Neste momento, apenas um doente se encontra internado na unidade dedicada à covid-19 [no Hospital Central do Funchal], por necessidade de cuidados hospitalares diferenciados, mas não de cuidados intensivos", esclareceu a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência, no Funchal.

A responsável indicou que os restantes 20 doentes apresentam sintomas ligeiros, dos quais 16 estão em isolamento no domicílio, porque são residentes na região, e quatro são cidadãos dos Países Baixos e estão no hotel Quinta do Lorde, local definido pelo Governo Regional para o cumprimento da quarentena obrigatória imposta a todas as pessoas que chegam à ilha.

O novo caso de infeção por covid-19 é de um cidadão madeirense, na faixa etária dos 50 aos 59 anos, que regressou de França no dia 08 de março.

"Dos 21 casos que temos reportados, 17 [com residência na região] são casos com uma ligação epidemiológica a áreas de transmissão", explicou Bruna Gouveia, enumerando Países Baixos, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido, Lisboa e Vale do Tejo, Espanha e agora também França.