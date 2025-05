O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro do país, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, na rede social X.

O governo dos EAU “aprovou hoje o currículo final da disciplina de IA em todos os níveis da educação pública […], desde o jardim de infância até ao 12.º ano, a partir do próximo ano letivo”, escreveu.

Mohammed bin Rashid al-Maktoum explicou que a medida faz parte dos planos a longo prazo do Estado para preparar as gerações futuras para “um futuro diferente, um novo mundo de competências avançadas”.

Neste sentido, manifestou o seu apreço pelos esforços do Ministério da Educação no desenvolvimento do currículo e afirmou que a IA “vai mudar a natureza da vida do mundo”.

“O nosso objetivo é ensinar às crianças e às nossas gerações uma compreensão da IA numa perspetiva técnica”, mas também “incutir nas consciências a ética desta nova tecnologia, fortalecendo a sua compreensão dos seus dados, algoritmos, aplicações, riscos e como se liga a sociedade à vida”, detalhou.

A ministra da Educação, Sarah Bint Yousef Al Amiri, confirmou que a nova disciplina abrange sete áreas principais de conceitos fundamentais: dados, algoritmos, aplicações de ‘software’, consciência ética em IA, aplicações de IA no mundo real, inovação e ‘design’ de projetos liderados por IA, políticas e envolvimento social.

De acordo com Sarah Bint Yousef Al Amiri, o novo currículo oferece módulos adequados à idade, desde o jardim de infância até ao 12.º ano.

Em 2017, os EAU tornaram-se o primeiro país do mundo a nomear um ministro de Estado para a IA e foram pioneiros no desenvolvimento e investimento nesta tecnologia, com o objetivo de se tornarem líderes no setor e diversificarem a sua economia altamente dependente de hidrocarbonetos.