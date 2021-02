Em comunicado, a autoridade de saúde esclarece que as mortes – três homens de 82, 85 e 92 anos, todos com comorbilidades – ocorreram no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde hoje se encontram internadas 66 pessoas com covid-19.

Nas últimas 24 horas, foram registados 82 novos casos de infeção pelo novo coronavírus no arquipélago, dos quais três importados, dois provenientes da região de Lisboa e Vale do Tejo e um da região Norte de Portugal.

Dos novos casos, 79 referem-se a casos de transmissão local.

A Madeira passa a contabilizar 6.056 casos confirmados de covid-19 desde março de 2020, dos quais 1.705 encontram-se ativos.

A autoridade regional de saúde indica ainda que, dos casos ativos, além dos 66 doentes hospitalizados, dos quais sete estão internados na Unidade de Cuidados Intensivos, 40 pessoas encontram-se numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

“Hoje há mais 131 casos recuperados a reportar e a região passa a contabilizar 4.291 casos recuperados de covid-19″, refere a Direção Regional de Saúde, indicando também que 1.708 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 3.766 estão monitorizadas através da aplicação ‘MadeiraSafe’.

A autoridade regional de saúde sublinha que foram sinalizadas 223 situações suspeitas nas últimas 24 horas, estando relacionadas na maioria com contactos com casos positivos.