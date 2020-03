O decreto estabelece várias medidas para facilitar a compra de bens e serviços destinados ao combate da Covid-19 e abriu caminho para a possibilidade de suspensão de alguns serviços públicos não essenciais.

São Paulo, maior cidade do Brasil, onde vivem cerca de 12,2 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é um dos principais focos de contaminação por coronavírus do país.

Na última segunda-feira, o estado brasileiro do Rio de Janeiro entrou em estado de emergência devido à Covid-19 e o governo local anunciou que fechará ao público, a partir de hoje, os seus principais locais turísticos, como o Corcovado e o Pão de Açúcar.

O governador estadual do Rio de Janeiro Wilson Witzel reiterou, numa conferência de imprensa, a importância de seguir as recomendações das autoridades, num apelo aos jovens e àqueles que "não entenderam que estão a tentar evitar mais mortes como as que estão a ocorrer em Itália, Espanha e Coreia do Sul".