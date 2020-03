"À data, felizmente, não existe nenhum caso suspeito de ter contraído Covid-19, com o contributo de cada um de nós com medidas preventivas no local de trabalho e em casa, e assim esperamos continuar".

O Grupo Aquinos, que em janeiro adquiriu a cadeia de lojas Gato preto, possui unidades de produção em Tábua, Carregal do Sal e Nelas, duas em França [uma delas há vários anos] e uma na Polónia, e escritórios no Brasil, São Paulo, e em Shenzhen e Hong Kong (China).

Em 2019, faturou mais de 300 milhões de euros na venda de sofás e colchões para quase 40 países de todo o mundo, com maior incidência na Europa.

Emprega atualmente 4.000 pessoas, das quais 3.200 em Portugal e 800 nas unidades de França e Polónia e nos escritórios espalhados pelo resto do mundo.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 189 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na terça-feira o número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).