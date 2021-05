A partir de quinta-feira à tarde as pessoas com mais de 50 anos podem começar a inscrever-se no portal do autoagendamento para receber a vacina contra a covid-19. Atualmente, a marcação só pode ser feita por maiores de 55 anos.

O agendamento pode ser feito a partir do Portal da Covid-19 (covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento).

Em entrevista à TVI24, Gouveia e Melo explicou ainda que a vacinação vai ser aberta, a 6 de junho, à faixa etária a partir dos 40 e, a no dia 20 de junho, aos maiores de 30.

Quanto às diferenças regionais na vacinação, Gouveia e Melo justificou que se devem principalmente às assimetrias etárias. Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Norte são as regiões que estão mais atrasadas nesse processo — mas haverá um reforço no número de doses distribuídas, garantiu o vice-almirante.

Portugal vai receber mais de 1,4 milhões de vacinas contra a covid-19 nesta e na próxima semana, que permitirão acelerar o processo de vacinação.

Segundo disse à Lusa fonte da estrutura que coordena a logística da vacinação em Portugal, até final da próxima semana, “estima-se que cheguem a território nacional cerca de 950 mil doses da vacina da Pfizer, 340 mil doses da AstraZeneca, 68 mil doses da Moderna e 88 mil doses da Johnson & Johnson” (Janssen), esta última de toma única.

Está, assim, previsto que o país receba 1.446.000 vacinas nos próximos dias, o que representa cerca de 25% do total de 5.728.470 doses entregues a Portugal desde que arrancou o plano de vacinação, a 27 de dezembro de 2020.