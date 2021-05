As mensagens do número 2424 que os utentes recebem questionam sobre a sua disponibilidade para se ser vacinado numa data, hora e local preciso. A essa informação os utentes devem responder ‘Sim’, confirmando plenamente os dados do agendamento, ou ‘Não’.

A campanha de vacinação contra a covid-19 arrancou há cinco meses e quase 27% destas mensagens ficaram sem resposta, avança hoje o Público.

De acordo com o jornal, a maior parte dos inquiridos (71%) respondeu que sim e um grupo pequeno destes (que ronda os 2%) reagiu com um não, segundo o último balanço da coordenação do grupo de trabalho para a vacinação.

A publicação sublinha, porém, que a percentagem de SMS que ficam sem retorno tem vindo a diminuir à medida que vão sendo convocadas pessoas cada vez mais jovens.

Já no auto-agendamento, disponível online desde 23 de abril (covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento) e conta já com mais de 530 mil inscrições, a percentagem de SMS que ficam sem resposta é inferior a 5%.

Além das mensagens enviadas por telemóvel, os cidadãos podem ser convocados, por telefone, pelos profissionais dos centros de saúde ou das autarquias ou até por militares.