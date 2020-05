"A maioria dos participantes avaliou o papel das autarquias na resposta à crise pandémica como ‘importante a muito importante' em todos os domínios, principalmente no domínio social (71%), na dimensão ambiental (68%) e na minimização da propagação e apoio no rastreio (67%). O papel dos municípios na dimensão económica foi menos reconhecido (59%)", de acordo com os resultados preliminares do inquérito do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade de Coimbra (UC).

O inquérito sobre o impacto da covid-19 na família e na comunidade foi feito à população portuguesa, entre os dias 15 de abril e 15 de maio, pelo grupo de investigação em Geografia da Saúde, coordenado por Paula Santana.

Os primeiros resultados revelam que são as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que mais se sentem preocupadas com a sua saúde em geral.

"A população deste grupo é também a que reporta sentir maior preocupação face à possibilidade de vir a ficar infetada, particularmente no caso das mulheres: 68% das mulheres mais velhas (60% dos homens) mostraram-se ‘preocupadas' e ‘muito preocupadas', contra 57% (mulheres) e 53% (homens) entre os 40-59 anos, e 49% (mulheres) e 41% (homens) nos 18-39 anos", indica o estudo.

Quanto às preocupações materiais, laborais e financeiras, estas afetam sobretudo os mais jovens, sendo que o rendimento do agregado familiar ao fim do mês preocupa principalmente as mulheres (50%, contra 43% dos homens na mesma faixa etária).