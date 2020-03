Segundo a agência de notícias France Press, o presidente da Volkswagen não detalhou o calendário de encerramento, mas os sindicatos do setor indicaram que a produção será suspensa a partir de sexta-feira.

Herbert Diess fez o anúncio durante a apresentação do balanço de 2019 do grupo Volkswagen, apesar de já terem sido divulgados os principais números no final de fevereiro.

O responsável alertou que “2020 é um ano muito difícil” porque a pandemia apresenta “desafios operacionais e financeiros desconhecidos”.

Em Portugal, a Autoeuropa decidiu suspender no domingo a laboração nos turnos da noite e da manhã de segunda-feira para muitos trabalhadores ficarem em casa com os filhos, devido ao encerramento das escolas, confirmou à agência Lusa a Comissão de Trabalhadores.