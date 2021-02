Ao SAPO24, fonte do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, confirmou que vão chegar ao hospital mais cinco doentes graves para enfermaria, vindos do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Ainda hoje chegará mais um doente do Amadora Sintra.

"O CHUSJ continua a manter abertura e total solidariedade para receber doentes de hospitais do país que enfrentam situações de elevada complexidade, nomeadamente da região de LVT", foi referido.

Este acolhimento acontece depois de sexta-feira terem sido transportados de avião desde o aeroporto militar Figo Maduro, em Lisboa, até ao Sá Carneiro, no Porto, dois doentes para cuidados intensivos provenientes da zona de Lisboa e Vale do Tejo.