Os testes decorreram entre 23 de abril e 07 de maio e abrangeram 18 instituições públicas e privadas, tendo sido testados 574 trabalhadores e 842 utentes, segundo refere a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em comunicado.

Após a conclusão destes testes, foram detetados 22 casos positivos, em quatro instituições, dos quais 17 são utentes e os restantes cinco trabalhadores.

“Ao serem identificados tornaram possível uma intervenção imediata no sentido de ativar os planos de contingência e conter a propagação da doença naqueles lares. É de salientar que, de um total de 1.416 testes realizados, os casos positivos detetados correspondem a apenas 1,55% do universo total”, lê-se na nota.

A autarquia dá conta que “a situação de maior complexidade, relacionada com a Associação de Assistência e Beneficência Misericórdia de Alverca está normalizada” e que os idosos não infetados, que ainda se encontram alojados numa unidade hoteleira, poderão regressar em breve ao lar.

“A situação dos lares de idosos do concelho vai continuar a ser acompanhada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em articulação com as autoridades de saúde locais, estando o município preparado para realizar mais testes nesta comunidade, caso tal venha a verificar-se necessário”, conclui a nota.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.163 pessoas das 27.913 confirmadas como infetadas, e há 3.013 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.