Ascendem agora a 3.232.507 as pessoas que já receberam esta "vacinação de reforço", ainda segundo o boletim diário da vacinação divulgado pela DGS esta sexta-feira.

No caso da vacinação de crianças, foram vacinadas mais 49.852 na faixa etária dos 5 aos 11 anos, havendo um total de 145.788 crianças com a primeira dose pediátrica.

Em 24 horas, mais 5.134 pessoas concluíram a "vacinação primária", ou seja, levaram as primeiras duas doses, perfazendo um total de 8.717.449 com vacinação primária completa.

Receberam doses de reforço da vacina contra a covid-19, até agora, 587.410 idosos, o que corresponde a 89%, com 80 ou mais anos, 856.809 pessoas (89%) com idade entre os 70 e os 79 anos, 925.488 (74%) com 65 a 69 anos e 513.797 (36%) entre os 50 e 59 anos.

Em paralelo, nas mesmas 24 horas, foram vacinadas 1.842 pessoas contra a gripe, ascendendo agora a 2.470.681 o total de vacinados este ano.

Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de mais 92.816 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a Gripe.