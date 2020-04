Os 43 migrantes, de várias nacionalidades, foram hoje testados em duas salas da União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto, “por determinação das autoridades de saúde”, após terem tido conhecimento de que “um dos homens veio do hostel de Lisboa [onde foi detetado um surto de covid-19]”, disse à agência Lusa o presidente da junta, Arnaldo Custódio.

De acordo com o autarca, o migrante, que integra um grupo de trabalhadores de uma exploração agrícola, “já cá estava desde o dia 03 de abril”, sem manifestar qualquer sintoma, “tal como acontece com os restantes, não havendo para já qualquer suspeita de infeção”.

Os 43 trabalhadores, oriundos do continente africano, Nepal e Índia, estão divididos em dois grupos, de 29 e de 14 pessoas, que residem “numa casa e num turismo rural”, em Salir do Porto, numa área que “desde segunda-feira está circunscrita pela GNR” para que “cumpram o isolamento determinado pela autoridade de saúde”.

Apesar de viverem a menos de um quilómetro da junta de freguesia, os migrantes foram hoje “transportados num autocarro da câmara [das Caldas da Rainha] para não circularem a pé na localidade”, confirmou à Lusa o presidente do município, Fernando Tinta Ferreira.

Os homens, com idades entre os 20 e os 30 anos, prestam serviço numa exploração agrícola da freguesia, contratados através de uma empresa de trabalho temporário que, segundo Arnaldo Custódio, “desde segunda-feira tem acompanhado a situação e hoje acompanhou também a realização dos testes”, cujos resultados deverão ser conhecidos dentro de 48 a 72 horas.

Arnaldo Custódio disse à Lusa que caso haja trabalhadores infetados com covid-19 “o concelho está preparado com instalações onde os mesmos possam cumprir quarentena, se tal for determinado pelas autoridades de saúde”.