Mais de 500 mil pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus no México, onde já morreram 55.293 pessoas devido à covid-19, anunciou o Ministério da Saúde do país.

"Um pouco mais de meio milhão de casos acumulados, 505.293, foram registados até agora" desde o início da epidemia no país, declarou o diretor de epidemiologia do Ministério da Saúde mexicano, José Luis Alomia, em conferência de imprensa. Nas últimas 24 horas, o país identificou 7.371 contágios e 627 mortes causadas pela covid-19. Em 23 de março, o Governo mexicano ordenou o confinamento, sem aplicação de sanções, da população, mas manteve em funcionamento várias atividades económicas consideradas essenciais. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 750 mil mortos e infetou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.