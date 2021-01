Mais de mil testes rápidos à covid-19 foram hoje realizados no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, no âmbito da testagem dos docentes e pessoal não docente das escolas dos municípios com risco de contágio elevado.

Em comunicado, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira indica que, entre as 09:00 e as 18:30, foram realizados 1.007 testes rápidos de antigénio no concelho de Câmara de Lobos. Os concelhos com alta transmissibilidade do novo coronavírus são o Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo, segundo a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira. Na nota é ainda referido que, para quarta-feira, estão agendados 1.500 testes rápidos de antigénio ao pessoal docente e não docente afeto às escolas do Funchal. A logística subjacente a esta operação é da responsabilidade do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira que destacou 21 profissionais para o terreno. Desde o início da pandemia, a Madeira já registou 2.110 casos positivos de covid-19, dos quais 1.218 estão recuperados, e 16 óbitos. Estão ativos 876 casos, dos quais 175 são importados e 701 de transmissão local. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram