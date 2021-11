“As autoridades portuguesas já estavam a acompanhar isto, a prova é que no Infarmed se falou disso no dia 19 [de novembro]… Estamos no dia 26 [de novembro]. Está a ser acompanhado pela União Europeia e neste momento é prematuro estar a falar sobre o que se passa ou o que não se passa, as conclusões a que se chega, os efeitos quais serão, porque seria alarmar as pessoas”, realçou.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que, segundo os especialistas, a nova variante “é muito contagiosa, mas que não é tão mortal quanto contagiosa”.