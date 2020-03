“O Governo devia ter ido mais longe nesta fase, faria mais sentido apertar mais as medidas, restringindo mais as pessoas em casa e apoiando os mais vulneráveis, e fazendo uma avaliação ao fim de uma semana”, disse à Lusa o presidente da ANMSP, Ricardo Mexia.

O responsável comentou à Lusa o decreto que regulamenta o estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, que foi divulgado na noite de sexta-feira, depois de aprovado em Conselho de Ministros.

“Temo que com estas exceções as pessoas as adotem como permissões”, disse Ricardo Mexia, apelando para que seja acatado pela população o princípio geral do decreto, de distanciamento social.

O presidente da ANMSP concorda com a autorização de funcionamento dos serviços de suporte que têm de ser prestados, entende que não é fácil sustentar as medidas durante um longo período, mas conclui que “a expetativa é que as pessoas sejam mais restritivas até do que o próprio diploma”.