De acordo com os números hoje divulgados, os dois principais hospitais da margem sul do Tejo, comparativamente com o dia anterior, têm menos 18 doentes internados e menos três em cuidados intensivos.

No HGO há hoje um total de 228 doentes covid internados, 27 em cuidados intensivos, e no HSB 180 internados, 16 dos quais em cuidados intensivos.

Os dois hospitais continuam a apelar à população para, em caso de doença, contactar primeiro os médicos de família nos Centros de Saúde e só recorrer ao hospital em situações mais graves e urgentes.