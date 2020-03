Tendo em conta a atual interdição de acesso aos estádios de futebol, a BTV, em conjunto com os operadores MEO, NOS e Vodafone, decidiu abrir o sinal do canal este final de semana, permitindo aos assinantes dos operadores que o distribuem verem em direto a transmissão do jogo Benfica-Tondela, da I Liga, confirmou a Lusa junto de fontes oficiais das três operadoras.

Antes, a SportTV tinha anunciado que os jogos das 25.ª e 26.ª jornadas da I Liga portuguesa de futebol vão ser transmitidos no seu canal aberto, devido à pandemia de Covid-19.

Em comunicado, a detentora de grande parte dos direitos de transmissão dá conta que os jogos vão ser transmitidos no canal SportTV+, através das operadoras MEO, NOS e Vodafone, “após a decisão publicamente comunicada de suspensão da presença do público nos jogos da I Liga, em virtude do agravamento do número de portugueses afetados pela pandemia Covid-19 em território nacional”.

Fora desta medida fica a receção do Benfica ao Tondela, no sábado, às 18:00, cujos direitos pertencem ao clube 'encarnado' e cujos jogos são, então, transmitidos pela BTV.

Na terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que os jogos da 25.ª jornada das competições profissionais de futebol, marcados para o próximo fim de semana, vão ser disputados à porta fechada, para “monitorizar o impacto do Covid-19 nas competições futebolísticas”.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.