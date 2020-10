Desde o início da pandemia, o país somou 817.503 casos confirmados de covid-19, que resultaram em 83.781 mortos.

Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o nono com mais casos confirmados, a seguir aos EUA, Índia, Brasil, Rússia, Colômbia, Argentina, Espanha e Peru.

A taxa de mortalidade no México é superior a 10%, uma das mais altas a nível mundial.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e quatro mil mortos e mais de 37,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.