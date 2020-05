Depois dos protestos das multidões com pessoas armadas, os inconformados com as medidas de confinamento para conter a disseminação do novo coronavírus vigentes no Michigan, Estados Unidos, fizeram nesta quarta-feira a "Operação corte de cabelo", na qual barbeiros e cabeleireiros usaram tesouras e navalhas em frente ao Capitólio estadual.

JEFF KOWALSKY / AFP