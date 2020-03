“Com o objetivo de proteger clientes e colaboradores, o Millennium bcp decidiu adotar um conjunto de medidas que minimizam os riscos de contágio, entre as quais o ajustamento da entrada dos clientes nas sucursais em função do número de colaboradores disponíveis para, a cada momento, prestar atendimento”, refere o banco num comunicado hoje divulgado.

Com esta medida, prossegue o banco, “evitam-se as concentrações de pessoas nas sucursais e continua-se a assegurar os serviços financeiros aos clientes”.

No comunicado, o banco refere também que os serviços bancários “serão prestados com normalidade, solicitando-se aos clientes que eventualmente precisem de ir às sucursais que compreendam que o aguardar no exterior da sucursal, até que possam ser atendidos presencialmente, protege os clientes, os colaboradores e a comunidade como um todo”.

Neste momento em que “o risco de propagação de Covid-19 é considerado elevado”, o Millennium bcp recomenda que os clientes se desloquem às sucursais “apenas em caso de absoluta necessidade”, sublinhando que “devem privilegiar sempre” a utilização dos canais digitais, nomeadamente a ‘app’ (aplicação) Millennium e o site www.millenniumbcp.pt.